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الخميس، 27-04-2023 01:08 م

سوريا تسجل 12 هزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

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الوكيل الإخباري- سجل المركز الوطني للزلازل السوري 12 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ40 كيلومترا بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بــــــ6 كيلومترات بقوة 3.1 ، والأخرى في ذات المنطقة بـــــــ10 كيلومترات بقوة 2.1.


وأضاف المركز، أنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجة، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجة، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 35.8 كم.

 

بترا

 




 

 


 

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