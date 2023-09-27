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وفيات الأربعاء 27/ 9/ 2023

الأربعاء، 27-09-2023 06:43 ص

شاهد بالفيديو والصور كارثة في قاعة أعراس شمال العراق

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الوكيل الاخباري - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي عديد من الصور ومقاطع الفيديو للحريق الواقع بقاعة الأعراس بقضاء الحمدانية في نينوى والذي أدى إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية استنفار أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة، ومحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.

وذكرت في بيان أن فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران ونفذت عمليات اقتحام مباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة وأنقذت العوائل من نساء وأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة التكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وأفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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