طالبان تقتحم مراكز ولايات أخرى شمال أفغانستان

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول حكومي أفغاني صحة الأنباء عن سقوط مدينة شبرغان، مركز ولاية جوزجان شمال البلاد، في قبضة حركة "طالبان"، وسط أنباء عن مواجهات من أجل السيطرة على عدة ولايات أخرى.



وأكد نائب حاكم جوزجان، عبد القادر ماليا، للصحفيين اليوم السبت أن "طالبان" أحكمت سيطرتها على عموم الولاية، مضيفا أن القوات الحكومية في البلاد تراجعت إلى الشرق لمسافة 15 كلم عن شبرغان.

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ونقلت وكالة Pajhwok عن مسؤول أمني تأكيده مقتل مدير شرطة جوزجان، العقيد منور عمري، في مواجهات مع المسلحين الليلة الماضية.

وأصبحت جوزجان ثاني ولاية أفغانية سقطت بالكامل في قبضة "طالبان" بعد نيمروز.



وأكدت مديرية الصحة العامة في قندوز مصرع 11 مدنيا وإصابة 39 آخرين جراء المواجهات التي اندلعت في مركز الولاية مساء أمس الجمعة.

المصدر : روسيا اليوم