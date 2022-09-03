عقيلة أردوغان تفتتح أول مركز تدريب لذوي الإعاقة في تركيا

الوكيل الإخباري- افتتحت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أول مركز تدريب في تركيا خاص بذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، في اسطنبول.

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وأجرت أمينة أردوغان جولة في المركز الذي يضم أقساما مختلفة، واطلعت على معلومات من وزير التربية التركي، محمود أوزر، حوله.



كما تبادلت السيدة الأولى أطراف الحديث مع طلاب المركز والمعلمين فيه.



من جهته، أعلن الوزير أوزر أنهم يهدفون لافتتاح مركز واحد على الأقل في كل ولاية تركية حتى نهاية عام 2022.



ويضم المركز صالة للألعاب الرياضية، وورش الرسم والمعجنات والأطعمة والمشروبات والسيراميك وتصفيف الشعر، وكافيتريا، ومكتبة، وفصولا دراسية، وغيرها.

روسيا اليوم