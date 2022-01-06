غدا أول يوم جمعة سيكون دواما رسميا في تاريخ الإمارات

الوكيل الإخباري - تشهد دولة الإمارات غدا الجمعة أول يوم دوام حكومي في تاريخ البلاد، ضمن نظام عمل أسبوعي جديد.

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ويبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات، باستثناء الشارقة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، وفقا لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، ليكون 4 أيام عمل، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.



وستبدأ المساجد اعتبارا من الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.



وسيتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.



وسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

روسيا اليوم