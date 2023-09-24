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الأحد، 24-09-2023 11:12 م

فوتشيتش يعلن مقتل ثلاثة صرب على يد شرطة كوسوفو

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن الشرطة في كوسوفو قتلت ثلاثة صربيين وأصابت اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي: "بحسب معلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وميتوهيا. اثنان منهما باستخدام أسلحة قناصة من مسافة بعيدة. ولم يكن هناك سبب لقتلهم. وأصيب اثنان بجروح خطيرة. وهناك احتمال أن يكون شخص رابع قد قُتل".

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في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو"، بمقتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.

ومنذ نهاية مايو، نظم صرب كوسوفو احتجاجات في بلديات شمال الإقليم بعد محاولة السلطات في بريشتينا تعيين رؤساء بلديات ألبان في أعقاب نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 23 أبريل في المنطقة، والتي قاطعها الصرب المحليون.

 




 

 


 

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