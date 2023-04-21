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الجمعة، 21-04-2023 10:41 ص

قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة لمدة 72 ساعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم الجمعة، موافقتها على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ من السادسة صباحا بتوقيت السودان.

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وقالت قيادة الدعم السريع في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية، وافقنا على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم".


وأشار البيان إلى أن "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".


من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عن الأمل "في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء السودان اليوم الجمعة.


وقال: "إننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة، وبما يحافظ على أمن ووحدة البلاد ".


ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

 

بترا


 




 

 


 

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