السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 10:41 ص

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

649689d34236042058490ce1


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن وزارة خارجية البلاد توعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات الجوابية ردا على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن رئيس دائرة وزارة الخارجية الكورية الشمالية لشؤون الولايات المتحدة أنه يجب على واشنطن أن تعرف أنه كلما وسعت الولايات المتحدة نشر قواتها الاستراتيجية تحت ستار حماية الحلفاء وكلما ازداد عدد التدريبات العسكرية "العدوانية بشكل واضح" التي تجريها الولايات المتحدة، كان التهديد الأمني الذي ستواجهه أكثر واقعية.

وأضاف البيان: "نحذر بشدة من أنه إذا شهدنا نموا في عدد الإجراءات العسكرية المعززة ومستوى الاستفزازات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة فسيصبح نطاق وتأثير الإجراءات الانتقامية لكوريا الشمالية أكثر إلحاحا وهجوما".

وتابع أنه لا يمكن أن تقوم كوريا الشمالية بأي ردع أو إشراف في تحقيق "حقها في الدفاع عن النفس"، طالما استمرت الولايات المتحدة في تجاهل المصالح الوطنية لكوريا الشمالية وقبل أن توقف القيام بأعمال تهدد كوريا الشمالية وتتخذ إجراءات واضحة لإزالة السياسة المعادية لبيونغ يانغ.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62111ff2423604780b6a547b

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تدعو إلى الاتحاد والامتثال لأوامر القائد الأعلى

6496a8d64c59b731e31fb605

رئيس مجلس "الدوما" يهيب بقوات "فاغنر" الوقوف إلى جانب الشعب الروسي وقيادته

6451f5863609f4.71181050_fijkmopnhgeql

بريغوجين يسيطر على روستوف ويهدد بالتوجه إلى موسكو

87841-1241137406

نشر مركبات نقل جنود مدرعة أمام مقر البرلمان الروسي

6496a0ed4236047e0475a54c

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

shutterstock_325346960

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

أخبار متعلقة
image (44)

بيونغيانغ: فشل إطلاق القمر الاصطناعي الإخفاق الأكثر خطورة

648aee1542360479df4c3b63

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

648a9df44c59b747e6442917

زعيم كوريا الشمالية يرسل هدية للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

image - 2023-06-13T085438.112

قلق أمريكي من تعهد كوريا الشمالية بتسليم أسلحة لروسيا

6486654a423604112a20127b

رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة يوم روسيا

647ec6524c59b749b66c46fb

كوريا الجنوبية تعلن عن "تحالف نووي" مع الولايات المتحدة