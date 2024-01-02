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الثلاثاء، 02-01-2024 02:20 م

كوريا الشمالية تطلق 25 مقذوفا من بينها صواريخ عابرة للقارات خلال عام 2023

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الوكيل الإخباري- أطلقت كوريا الشمالية العام الماضي 25 صاروخًا، من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهو ثاني أكبر عدد من الصواريخ التي أُطلقت خلال سنة واحدة.

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وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن بيونغ يانغ حققت هذا العدد من الإطلاقات العام الماضي في 18 عملية من هذا القبيل. وكانت البلاد قد أطلقت 59 صاروخًا في عام 2022، وهو رقم قياسي.


وشملت خمس عمليات في عام 2023 إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات، ثلاثة منها كان هدفها وضع قمر اصطناعي في المدار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وكانت عشرة منها مخصصة لصواريخ بالستية قصيرة المدى وصواريخ من فئات أخرى.


ويعتقد أن كل مقذوف من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات لديه القدرة على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة، ويعتمد ذلك على وزن الرأس الحربي الذي يحمله.


ويعتقد أيضًا أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل باستخدام الوقود الصلب ثلاث مرات العام الماضي. الجدير بالذكر أنه يمكن إطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بسرعة أكبر من تلك التي تعمل بالوقود السائل.


ويشمل برنامج الدفاع الخمسي لكوريا الشمالية، الذي أُعلن عنه في عام 2021، تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وتشغيل أقمار تجسس عسكرية، بالإضافة إلى تطوير أسلحة نووية أصغر وأخف وزنا.


ويقول مسؤولو دفاع يابانيون إنه من المحتمل أن تقوم بيونغ يانغ بإجراء المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية في عام 2024، وهو العام الرابع للبرنامج لتحقيق تلك الأهداف.


ويقول المسؤولون أيضًا إنه من المحتمل أن تجري كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.


 




 

 


 

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