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السبت، 02-03-2024 12:51 م

لبنان: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب بأن لبنان يتلقى إشارات من إسرائيل بأنها سترفض وقف إطلاق النار، وأنه في حالة الحرب سيتم تدمير البلدين.

وأضاف: "نحن الآن على مفترق الطريق، نعم، نحن خائفون، لكن دعوا إسرائيل لا تعتقد أنها يمكن أن تأتي إلى لبنان كأنها في نزهة وتبدأ الحرب. هذه الحرب ستكون إقليمية بالفعل. من الأفضل عدم اللعب مع حزب الله، إسرائيل تعرف ذلك جيدا. نخشى أن يتم تدمير بلادنا، لكنهم (إسرائيل) سيتعرضون للضرر أيضا".

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وأكد تلقي تقارير مفادها أن إسرائيل تريد مناقشة الوضع الحدودي في المفاوضات.


واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية اليوم السبت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا في جنوب لبنان، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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