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الأربعاء، 21-06-2023 09:33 ص

لبنان.. تعرفة الإنترنت إلى 7 ملايين ليرة شهريا

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن مجلس الوزراء سيقر اليوم الأربعاء مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت بمعدل سبعة أضعاف.

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وحسب المعلومات فإن هذه الزيادة ستنطبق على تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدم عبر "أوجيرو" وشركات القطاع الخاص، وسيصبح سعر باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة (حوالي 30 دولار على سعر الصرف الجديد)، وسعر باقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة (حوالي 466 دولار حسب سعر الصرف الرسمي الجديد، 15 ألف ليرة للدولار الواحد).

 

المسؤولون في الوزارة و"أوجيرو" يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلبا على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.


 




 

 


 

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