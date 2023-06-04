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هزّة أرضية في لبنان سببها "غريب"

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الأحد، 04-06-2023 06:16 ص

هزّة أرضية في لبنان سببها "غريب"

زلزال


الوكيل الإخباري - فتحت السلطات الأمنية اللبنانية تحقيقا، أمس السبت، بعد أنباء عن وقوع تفجير في أحد الكسارات بمنطقة زحلة في البقاع شرقي لبنان، أدى إلى حدوث هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

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وشعر اللبنانيون في منطقة زحلة والبقاع بهزة أرضية بعد ظهر السبت، سبقها دوي انفجار قوي، بحسب إفادات عدد كبير من المواطنين.


ولاحقا، أكد مسؤولون في المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، أن قوة الهزة بلغت 3 درجات على مقياس ريختر، وسبقها صوت دوي قوي.


أكبر من مجرد هزة
تبين لاحقا أن الصوت القوي الذي تحدث عنه السكان قبيل حصول الهزة، ناجم عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.


وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه "بعد معاينة المكان تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض".


وفجر الخبر موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط الرأي العام اللبناني، حيث اعتبر كثيرون أن غياب المحاسبة وانتشار الفساد، يقود البلاد لمزيد من الكوارث على حساب صحة الناس وسلامتهم.


وتعليقا على خبر التفجير الذي أحدث هزة أرضية، قال خبير الزلازل طوني نمر إن "الهزة الأرضية اليوم في جرود زحلة مثيرة للريبة مثل الهزة التي وقعت في السادس من مايو الماضي بمنطقة أعالي كسروان في جبل لبنان، والتي وقعت في منطقة كسارات".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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