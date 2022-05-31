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الثلاثاء، 31-05-2022 11:18 ص

لبنان.. وصول باخرة تركية تحمل مادة ​المازوت​ إلى ​معمل دير عمار

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الوكيل الاخباري- وصلت، اليوم الثلاثاء، باخرة تركية تحمل مادة المازوت إلى معمل دير عمار بلبنان، حيث من المتوقع أن تحسن هذه الشحنة التغذية بالتيار الكهربائي.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بوصول الباخرة التركية التي تحمل مادة المازوت إلى معمل دير عمار، وستباشر بعملية الضخ لتعبئة خزانات المعمل بعد الانتهاء من عملية الربط.

وأشارت المعلومات إلى أن "تغذية الشبكة بالتيار الكهربائي ستعود تدريجيا بعد ساعات قليلة".

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أشار إلى أن التغذية الكهربائية ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من يوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء الفحوص اللازمة لشحنة الغاز اويل التي وصلت الى لبنان.

وحذرت مؤسسة "كهرباء لبنان" في وقت سابق من أن "خزين مادة الغاز أويل سينفد كليًا في معمل دير عمار، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، مما سيؤدي إلى وضعه قسريا خارج الخدمة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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