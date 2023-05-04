لجنة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة تنتخب مُقررها

الوكيل الإخباري - انتخبت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الليلة الماضية بالإجماع أحمد فيصل محمد (ماليزيا) نائباً للرئيس ومقرراً لها.

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وأكد محمد بعد انتخابه، أن المشقة والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني استمرت لفترة طويلة للغاية، موضحا أن حكومة بلاده ستواصل التضامن معهم وستظل مقتنعة بأن حل الدولتين المعترف به دوليا وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 يمكن تحقيقه إذا بذل المجتمع الدولي -لاسيما مجلس الأمن- كل الجهود لضمان تنفيذه الكامل.



وأضاف "يمكنكم الاعتماد على التزام ماليزيا ودعمها لعمل هذه اللجنة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة".



وأنشأت الجمعية العامة عام 1975، اللجنة وطلبت إليها أن توصي بوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنية؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرّد منها.



بترا

