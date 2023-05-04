الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

رسالة من الأمن يوم المرور العالمي

قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب الخميس في الأردن

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

3 شهداء إثنين منهم تشوهت ملامحهما بالكامل برصاص الاحتلال في نابلس

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

الخميس، 04-05-2023 09:01 ص

لجنة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة تنتخب مُقررها

د


الوكيل الإخباري - انتخبت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الليلة الماضية بالإجماع أحمد فيصل محمد (ماليزيا) نائباً للرئيس ومقرراً لها.

اضافة اعلان


وأكد محمد بعد انتخابه، أن المشقة والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني استمرت لفترة طويلة للغاية، موضحا أن حكومة بلاده ستواصل التضامن معهم وستظل مقتنعة بأن حل الدولتين المعترف به دوليا وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس حدود ما قبل عام 1967 يمكن تحقيقه إذا بذل المجتمع الدولي -لاسيما مجلس الأمن- كل الجهود لضمان تنفيذه الكامل.


وأضاف "يمكنكم الاعتماد على التزام ماليزيا ودعمها لعمل هذه اللجنة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة".


وأنشأت الجمعية العامة عام 1975، اللجنة وطلبت إليها أن توصي بوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنية؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرّد منها.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64533fb04c59b758a503e399

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

645349824c59b752ed165736

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

645344714c59b7091267a6a1

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

645340914c59b76e7b07b1ec

الجيش الروسي يصد هجوم مسيرات أوكرانية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون

وووو

25 وفاة و23 إصابة بحادث سير مروع في مصر

520233105336741133154

زلزال جديد يضرب تركيا

أخبار متعلقة
645090b4423604127c035b3d

رئيس الكونغرس الأمريكي يتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

4202349254772455409

لافروف يدعو لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

197626-709710041

أمين عام الجامعة العربية يبحث مع الرئيس القبرصي تطورات الأوضاع في القدس

ظ

جلسة مشاورات لمجلس الأمن اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى

2190356ed7747ff33fe75f4df3f4ebe0

قطر تحذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني للأقصى والقدس

image770x420cropped_1428

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن