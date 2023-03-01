الأربعاء 01-03-2023
الوكيل الاخباري

الناصر يوضح بشأن تحويل ديوان الخدمة إلى هيئة

هزة أرضية ارتدادية جديدة في سوريا

اسطنبول تستعد لزلزال مدمر

وظائف شاغرة للعمل في الكرك

وفاة طفل رضيع بحادث سير في المفرق

الخارجية تعزي بضحايا حادث اصطدام قطارين في اليونان

الخدمة المدنية: نسبة التعيين على الوظائف الحكومية لا تتجاوز 10-12%

دولة عربية في الصدارة.. تصنيف دول العالم الأرخص في سعر رغيف الخبز

التربية تنعى المعلم ضيف الله ملكاوي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 01-03-2023 09:09 ص

مالي تؤكد التعاون العسكري مع روسيا

image - 2023-03-01T090753.085


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية شوجيل كوكالا مايجا، مواصلة التعاون العسكري مع روسيا، معرباً عن رضا بلاده عن المعدات العسكرية الروسية.

اضافة اعلان

 

وقال مايجا في حديث لوكالة "نوفوستي" نشرته أمس الثلاثاء: "(راضون) بشكل تام! حتى الآن نحن راضون تماماً، وكما قلت، سيستمر هذا التعاون".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في زيارة لمالي بداية الشهر الجاري في إطار جولة إفريقية، أن بلاده ستواصل المساعدة على حل الأزمات في أفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية من دون التدخل فيه.

 

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المالي إن "على الدول الغربية قبول حقيقة أن العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى"، مؤكداً أن "ردود الفعل السلبية لدول الغرب على تعزيز التعاون مع مالي، أحد مظاهر نهجها الاستعماري".


وأكد لافروف في وقت سابق أيضاً، أن روسيا أرسلت في 19 يناير الماضي دفعة كبيرة من المعدات الجوية إلى مالي، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والعسكري الفني يشهد تطوراً جديداً في العام الجاري.


وفي نوفمبر عام 2021 سلمت روسيا مالي أربع مروحيات نقل عسكرية من طراز "مي-171".

 

وفي أغسطس عام 2022 تلقت مالي من روسيا عدداً من الطائرات والمروحيات الحربية ومن بينها طائرات "L-39" القتالية للتدريب وطائرات "سو-25" الهجومية، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "مي-24 بي" و"مي-8". بحسب نوفوستي. 

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63ff17374236041bae5e3219

مكتب زيلينسكي ينكر ضلوع أوكرانيا في هجمات على أراض روسيا

63fef91f4c59b766ab33bc67

هزة أرضية ارتدادية جديدة في سوريا

63ff0c384c59b76e264d5713

اسطنبول تستعد لزلزال مدمر

63feff6f4c59b761684a3a01

قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 110 قذائف خلال 24 ساعة

63fefdc942360475d9755462

إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق في بغداد

image - 2023-03-01T102606.071

بولا تينوبو مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز بالانتخابات الرئاسية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_3ec287ca46851b8e2d51d2b8fc1551d6

لافروف: الغرب يعمل بشكل علني على تصعيد الصراع في أوكرانيا

image - 2023-02-02T085315.072

شركة أمريكية تعرض على أوكرانيا بيعها طائرات مسيّرة مقابل دولار واحد

كيفية-الهجرة-إلى-ليتوانيا-الإجراءات-والوثائق-وأكثر

ليتوانيا تحضّ بقية دول الاتّحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

63da160b4c59b72670602ab8

وسائل إعلام: الرئيس البرازيلي وجه "صفعة" لشولتس

2023-01-29_17-52-01_471689

لافروف: الناتو يشارك في حرب هجينة ضد روسيا منذ فترة طويلة

7ade6c79e7cb8bf1bd7277c57ad8df2f

المستشار الألماني ينتقد الجدل حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا