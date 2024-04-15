مجلس الأمن يناقش التوتر الإيراني الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة طارئة بشأن التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، ضمن بند "الوضع في الشرق الأوسط"، استمع الأعضاء خلالها إلى إيجاز قدمه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

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وأشار غوتيريش إلى طلب إسرائيل عقد هذه الجلسة بعد هجوم إيران عليها، لكنه أشار أيضا إلى الرسالة التي بعثت بها إيران له ولمجلس الأمن وجاء فيها أنها نفذت "سلسلة من الهجمات من الضربات العسكرية على الأهداف العسكرية الإسرائيلية".



وذكرت الرسالة أن الإجراء اتخذ في "إطار ممارسة حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المبين في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردا على الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، ولا سيما هجوم قواتها المسلح في الأول من نيسان 2024 على مباني دبلوماسية إيرانية في دمشق".