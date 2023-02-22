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الأربعاء، 22-02-2023 09:06 ص

مجلس الدوما: تعليق معاهدة "ستارت" نتيجة السياسة الأمريكية

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن المجلس سيبت اليوم الأربعاء في القرار الرئاسي بتعليق معاهدة "ستارت"، "والذي صدر نتيجة للسياسة الخارجية الأمريكية.

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وأضاف فولودين في منشور: "اليوم سينظر مجلس الدوما في مبادرة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين بشأن تعليق روسيا للمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها .. الوضع الحالي هو نتيجة السياسة الخارجية لواشنطن".

 

ولفت فولودين إلى أنه من خلال التوقف عن الامتثال لالتزاماتها ورفض مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي، فإن الولايات المتحدة "دمرت بنية الاستقرار الدولي" وأغرقت العالم أيضا في "حالة من الصراعات والتحديات".

وأكد فولودين أنه فيما يتعلق بأمن البلاد والمواطنين، فإن "إجراء حوارات ومحادثات مع روسيا بلغة الإنذارات النهائية أمر غير مقبول".

وأشار فولودين أيضا إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالوضع "الذي نشأ بسبب خطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن"، فضلا عن عواقبه المحتملة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية أمس الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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