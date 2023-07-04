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الثلاثاء، 04-07-2023 06:51 م

مجلس جامعة الدول العربية يؤكد مركزية القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أكد مجلس جامعة الدول العربية، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية بتنسيق أردني فلسطيني مصري ، اليوم الثلاثاء، بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة جنين وعلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.


وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.


كما أكد، ضرورة حماية المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله، ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.


وأكد سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة القدس، والجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة بناء على التفويض العربي، وكذلك جهود الجزائر في التوقيع على اتفاق لم الشمل الفلسطيني.

 




 

 


 

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