مجموعة السبع تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

الوكيل الاخباري- قدم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع تعازيهم إلى الشعبين التركي والسوري، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

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وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع وتعقد اجتماعها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في بيان نقلته وكالة "يورونيوز الأوروبية"، إن أعضاء المجموعة تعمل مع شركائها من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعم الفني للمناطق المتضررة من الزلزال.



وتتألف مجموعة السبع من إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، ويشكل ثقلها الاقتصادي ما نسبته 38 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

بترا