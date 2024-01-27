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السبت، 27-01-2024 03:56 م

مزارعون فرنسيون يعتزمون تنظيم حصار كامل على باريس

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الوكيل الإخباري - قال مكسيم بويزار المتحدث باسم اتحاد المزارعين الفرنسيين Jeunes Agriculturs إن النقابة تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة الفرنسية.

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وأضاف على الهواء على قناة BFMTV: "قررنا تغيير أساليبنا وتنظيم حصار على باريس و"التاج الصغير" لباريس (المقاطعات الثلاث المحيطة بالعاصمة الفرنسية). الهدف يكمن في منع أي شاحنة كانت في نقل إمدادات للعاصمة".

ووفقا له، سيبدأ الحصار مساء الاثنين المقبل، ويعتزم المزارعون السيطرة على الطرق المؤدية إلى المدينة "طالما كان ذلك ضروريا" لكي يشعروا هناك بوجود نقص في المنتجات والسلع.

 

RT

 

 

 




 

 


 

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