مسؤول: تضرر روضة أطفال في قصف أوكراني على مدينة غورلوفكا

الوكيل الاخباري- أفاد عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، اليوم الأربعاء، بتضرر روضة أطفال في منطقة نيكيتوفسكي في المدينة جراء قصف أوكراني.

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وكتب بريخودكو في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "نتيجة قصف منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا تضررت روضة الأطفال رقم 52 الواقعة في شارع هاينه منزل رقم 14".



ولم يحدد ما إذا كان هناك أشخاص في المبنى في لحظة القصف.



من جهتها كتبت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أنه تم تسجيل قصف أوكراني في مدينة غورلوفكا في الساعة 11:25 و11:40، وأن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف على منطقة نيكيتوفسكي بالمدينة.