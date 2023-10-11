مصدر: القوات الجوية الأمريكية تجلي عسكريين أمريكيين من إسرائيل

الوكيل الإخباري - أفاد موقع Defense One الأمريكي، بأن القوات الجوية الأمريكية قامت بإجلاء العسكريين الأمريكيين الذين كانوا متواجدين في إسرائيل للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

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ونقل الموقع عن مصدر في القوات الجوية الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت طائرة من طراز "C-17" لإجراء عملية إجلاء "عدد صغير" من العسكريين الأمريكيين. وأضاف أنهم غادروا إسرائيل بعد إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بسبب بدء الأعمال القتالية.



وأشار إلى أن الطائرة وصلت إلى إسرائيل فارغة، وعندما أقلعت كان على متنها "عسكريون أمريكيون فقط".



وقال المكتب الصحفي للجيش الأمريكي، سابقا، إن أول طائرة تحمل ذخيرة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى إسرائيل في ليلة اليوم الأربعاء.



وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية هي الثالثة منذ 7 أكتوبر الجاري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعد ذلك ألقى كلمة في البيت الأبيض حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد فيها استعداد بلاده لنقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط عند الحاجة، كما حذر الدول الأخرى من محاولة استخدام التفاقم الجديد للوضع في المنطقة. وتابع أن إدارته تنوي طلب أموال من الكونغرس لتقديم مساعدة عسكرية طارئة لإسرائيل.

RT