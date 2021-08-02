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مصر: الحكومة تكشف عن مدينة جديدة ستظهر قريبا بتكليف من السيسي

الإثنين، 02-08-2021 09:21 ص

مصر: الحكومة تكشف عن مدينة جديدة ستظهر قريبا بتكليف من السيسي

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الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة المصرية أن هناك تكليفا من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في امتداد الساحل الشمالي، لافتة إلى انتهاء وزارة الإسكان من تخطيط مدينة "رأس الحكمة".

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وأشار هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيجري بدء العمل في مدينة "رأس الحكمة" قريبا، موضحا أن "هناك توجيهات أيضا، بالاهتمام والارتقاء بباقي المناطق في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من أجل خلق مدن مستدامة تستوعب الزيادة السكانية، حيث أن هناك 2.5 مليون نسمة يزيدون في مصر سنويا، ويجب أن تكون مصر جاهزة بمناطق سكنية حضارية مخططة تستوعب هذه الزيادة".

ولفت هاني يونس إلى أن "الدولة تحاول خلق مناطق للاستثمار في منطقة العلمين الجديدة، من أجل توفير فرص عمل"، وأضاف: مدينة العلمين الجديدة يعمل فيها ما لا يقل عن 100 ألف مصري، دول بياكلوا عيش من الإنشاءات فقط، ما بالك بقى بعد الإنشاء لما يكون فيه مطاعم وكافيهات وسينمات..دي كلها فرص عمل".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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