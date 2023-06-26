مصر.. انهيار مروع لمبنى سكني والأمن يبحث عن الضحايا

الوكيل الإخباري- انهار عقار مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة التابع لمنطقة المنتزه في الإسكندرية شمال مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحي والحماية المدنية لموقع البلاغ.

اضافة اعلان

وتلقت شرطة النجدة إخطارا عن انهيار عدة طوابق في عقار في شارع خليل حمادة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحي لموقع البلاغ، للبحث عن ضحايا عالقين أسفل الأنقاض.



وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.

روسيا اليوم



