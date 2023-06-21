الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 10:55 ص

الجيش المصري يكشف استعداده لتصنيع 8 أسلحة جديدة

6492abcf4c59b763d82ea287


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصري، أن الوزير محمد صلاح الدين مصطفى تفقد 8 مشروعات بحثية جديدة يقوم بها مصنع 200 الحربي المتخصص في إنتاج وإصلاح المدرعات.

اضافة اعلان

 

وشهد الوزير المصري التشغيل التجريبي لأحد هذه البحوث وهي عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميداني، وتفقد عددا آخر من هذه المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن "مصنع 200 الحربي" من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل مصدرا رئيسيا لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6492bb8e4236042e52718b08

مبعوث أممي: الصراع السوداني يبرهن أن السلام في جنوب السودان يمكن أن ينهار

image - 2023-06-21T121415.815

سليل عائلة أرستقراطية .. ألمانيا تعين سفيرا جديدا لها في روسيا

6492bba64236041d001d3162

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

6492b4c14c59b76d9b6d6237

إيطاليا: اعتقال 305 مهربين وإنقاذ 46410 مهاجرين في 17 شهرا

image - 2023-06-21T114145.867

تعهّد «أطلسي» بمساعدة أوكرانيا على تحديث جيشها

6492a5004c59b76b3b3dea48

بوشيلين: الجيش الروسي حرر منطقة زفيرينتس المحصنة على اتجاه مارينسكي

أخبار متعلقة
648af7af4c59b701f2026258

فرقاطة حربية روسية تحمل أقوى صاروخ تظهر في ميناء مصري

64885ba94c59b741694f26c9

مصر تنشئ 4 سدود في جنوب السودان

64881b7d42360410600c4995

تحذيرات جديدة في مصر من منخفض جوي قوي

6486d2704c59b771295c7f31

الخارجية الإيرانية: نرحب باستئناف العلاقات مع مصر حال رغبتها

666666666

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وملفات هامة بحوزته

2125295_0

بيان من المعهد القومي للبحوث الفلكية حول موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات