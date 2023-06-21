الجيش المصري يكشف استعداده لتصنيع 8 أسلحة جديدة

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصري، أن الوزير محمد صلاح الدين مصطفى تفقد 8 مشروعات بحثية جديدة يقوم بها مصنع 200 الحربي المتخصص في إنتاج وإصلاح المدرعات.

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وشهد الوزير المصري التشغيل التجريبي لأحد هذه البحوث وهي عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميداني، وتفقد عددا آخر من هذه المشروعات البحثية والتى تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية.



وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن "مصنع 200 الحربي" من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل مصدرا رئيسيا لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة.

روسيا اليوم