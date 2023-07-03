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الإثنين، 03-07-2023 04:01 م

موريتانيا.. استقالة الوزير الأول والرئيس يكلفه مجددا بتشكيل الحكومة

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الوكيل الإخباري- قدم الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، الاثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قبل الاستقالة، لكنه كلفه مجددا بتشكيل حكومة جديدة.

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وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء، إن "الغزواني استقبل اليوم بالقصر الرئاسي معالي الوزير الأول الذي قدم له استقالة حكومته"، مشيرة إلى أن "الرئيس الموريتاني قبل استقالة ولد بلال وكلفه بتشكيل حكومة جديدة".


وتأتي استقالة الحكومة بعد انتخاب البرلمان الموريتاني الجديد، إثر انتخابات 13 مايو الماضي، إذ يقضي العرف السياسي باستقالة الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية.


وينص القانون الموريتاني على ضرورة أن يصادق البرلمان الجديد على برنامج عمل الحكومة، الذي يتوجب عليها عرضه أمام البرلمان في غضون ثلاثين يوما بعد تعيينها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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