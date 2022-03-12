موسكو: مقترحات الضمانات الأمنية الروسية لم تعد قائمة

الوكيل الإخباري-أعلنت موسكو، اليوم السبت، عن أن المقترحات التي تقدمت بها روسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وحلف شمال الأطلسي بهدف وضع نظام ضمانات أمنية متبادلة للحفاظ على الأمن في القارة الأوروبية لم تعد قائمة.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكو، خلال مقابلة صحفية مع التلفزيون الحكومي: "لا أستطيع القول إن المقترحات ما زالت قائمة، لأن التوازن تغير جذريا والوضع حاليا مختلف تماما، والمهمة تكمن الآن في ضمان تحقيق أهداف قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



وأضاف ريابكوف :"روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع اميركا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وتخفيض الأسلحة النووية ضمن إطار معاهدة ستار 3"

بترا

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