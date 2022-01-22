السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 04:31 م

واشنطن: ملتزمون بعرقلة نشاط حزب الله

1fc4c78274d5e5b95364620513969189


الوكيل الإخباري-أكدت الولايات المتحدة أنها "ملتزمة بعرقلة نشاط "حزب الله" غير المشروع، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال".

اضافة اعلان

 

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أفعال "حزب الله" اللبناني "تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني".


وجاء ذلك في بيان أعلنت من خلاله عن عقوبات متعلقة بالإرهاب فرضتها واشنطن، أمس الجمعة، عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا، حيث أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
طيران

الصين: تعليق الولايات المتحدة لرحلات الطيران الصينية غير معقول

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا

61e5c43c11e4d (1)

واشنطن تتوعد بمحاسبة الحوثيين على هجوم أبو ظبي

ثث

عاصفة ثلجية كبرى تضرب الولايات المتحدة

OIP

الصين تعارض العقوبات الأميركية على إيران

61de93a84236047cca086eb6

الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية