وسائل إعلام: عمدة لندن يدعو إلى مصادرة ممتلكات روسية بقيمة 1.4 مليار دولار

الوكيل الإخباري - دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية إلى مصادرة ممتلكات الروس في العاصمة البريطانية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني واستخدام هذه الأموال لتوفير السكن للاجئين من أوكرانيا.

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أفادت بذلك إذاعة "إل بي سي" نقلا عن رسالة وجهها صادق خان إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مايكل غوف، وقالت الإذاعة إنها اطلعت على محتواها.



وحسب "إل بي سي"، فقد "دعا صادق خان الحكومة إلى مصادرة ممتلكات.. الأوليغارشية الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل. ويرى خان أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليار دولار)، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى لندن".



ويرحب عمدة العاصمة البريطانية بمحاولات الحكومة مصادرة ممتلكات ممثلي النخبة الروسية، لكنه يعتقد أن الإجراءات المتخذة "لا تصل إلى حد كاف".

RT