الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

وصول طائرتي شحن عُمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

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الثلاثاء، 21-02-2023 03:40 م

وصول طائرتي شحن عُمانية محملة بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

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الوكيل الاخباري- وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الثلاثاء طائرتان من سلطنة عمان تحمل كل واحدة أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

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وفي وقت سابق، وصلت طائرة عمانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 13 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال.

ويأتي ذلك عقب تأكيد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

وقام الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين بزيارة عمل إلى السلطنة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

 

 




 

 


 

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