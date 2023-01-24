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الثلاثاء، 24-01-2023 07:28 ص

7 قتلى بحادثي إطلاق نار في كاليفورنيا

ظ


الوكيل الإخباري - لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا، وفقما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الإثنين.

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وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".


وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".


ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها البعض جنوبي سان فرانسيسكو.
ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما، 11 شخصا قرب لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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