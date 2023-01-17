الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 08:26 ص

كاليفورنيا.. مقتل 6 بينهم رضيعة وأمها في إطلاق رصاص بمنزل

امريكا4


الوكيل الاخباري - لقى 6 أشخاص مصرعهم بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وكان بينهم رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عاما.

اضافة اعلان


ووصفت السلطات عملية إطلاق الرصاص هذه بأنها "هجوم مستهدف" و"مذبحة مروعة".


وربط رئيس شرطة مقاطعة تولاري مايك بودرو الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة.


وقال بودرو إن نفس المنزل صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بـالمخدرات، بحسب رويترز.


وقال إن اثنين مشتبه بهما ما زالا طلقاء.


وردت السلطات في وقت مبكر، أمس الاثنين، بعد سماع عدة أعيرة نارية. تم العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.


وقال بودرو إن أحد الضحايا كان على قيد الحياة بعد إصابته، لكنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.


ووقعت الهجمات في بلدة زراعية تضم 5400 شخص في منتصف الطريق بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63c66d2b42360434f457aedf

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

61713fb6-وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو

وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

63c65c474c59b704815ba999

زاخاروفا تشير إلى "جثث سياسية" في أوروبا

63c64e8a4236042f5f170c7a

إعلامي أمريكي: حياة وسمعة بايدن السياسية اقتربت من نهايتها

63c6573d4236041d45576954

دعوات في برلمان أوكرانيا لإقالة مستشار بمكتب زيلينسكي

58978d1ec4618823088b461f

أفغانستان.. وفاة 20 شخصا ونفوق 4 آلاف رأس ماشية بسبب الصقيع

أخبار متعلقة
ط

ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20

--

بايدن يعلن كاليفورنيا "منطقة كارثة كبرى"

63c233564236045e663d8d77

الولايات المتحدة.. كاليفورنيا تستعد لفيضانات كارثية

63b90f784236047368102baa

من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

image - 2023-01-05T120346.521

أوامر إجلاء في كاليفورنيا بعد انقطاع الكهرباء جراء عاصفة

900x450_uploads,2023,01,04,f3e63ac038

الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي