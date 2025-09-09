أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة باشرت مهامها على الفور، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد آمن وتحت السيطرة.
ودعت الداخلية القطرية المواطنين القطريين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.
