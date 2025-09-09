الثلاثاء 2025-09-09 06:01 م
 

أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان
أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان
 
الثلاثاء، 09-09-2025 05:29 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً أوضحت فيه أن الأصوات التي سُمعت في العاصمة الدوحة عصر اليوم تعود إلى استهداف أحد المقرات السكنية التابعة لحركة حماس.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة باشرت مهامها على الفور، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد آمن وتحت السيطرة.

ودعت الداخلية القطرية المواطنين القطريين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا

أخبار محلية مباحثات تجارية بين الأردن وتركيا

وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن

أخبار محلية وزير المياه: "الناقل الوطني" مشروع أمن وطني للأردن

ب

عربي ودولي غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر

ب

أخبار محلية "العون الطبي" تطلق حملتها "المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة"

أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

عربي ودولي أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

غ

فلسطين مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما

الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر

عربي ودولي الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية



 
 





الأكثر مشاهدة