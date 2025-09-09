أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان

05:29 م

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً أوضحت فيه أن الأصوات التي سُمعت في العاصمة الدوحة عصر اليوم تعود إلى استهداف أحد المقرات السكنية التابعة لحركة حماس. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة باشرت مهامها على الفور، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد آمن وتحت السيطرة.



ودعت الداخلية القطرية المواطنين القطريين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات.