ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الجاري إلى 2217، وفقًا لأحدث إحصائية من قِبل السلطات.

