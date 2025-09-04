الخميس 2025-09-04 05:34 م
 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان
 
الخميس، 04-09-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان الأسبوع الجاري إلى 2217، وفقًا لأحدث إحصائية من قِبل السلطات.

اضافة اعلان


وأفاد حمد الله فطرت نائب المتحدث باسم الحكومة -على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن الغالبية العظمى من إجمالي 2217 قتيلًا وما يقرب من 4 آلاف جريح من ضحايا الزلزال كانوا في محافظة كونار الجبلية قرب الحدود مع باكستان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

أخبار محلية وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا .. أرشيفية

عربي ودولي "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

شركة تطوير المفرق

اقتصاد محلي استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

جيش الاحتلال

فلسطين أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

زلزال أفغانستان

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس



 
 





الأكثر مشاهدة