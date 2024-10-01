 
الثلاثاء 2024-10-01 02:04 م
 
 

استهداف مخيم عين الحلوة الفلسطيني للمرة الأولى في لبنان منذ بدء الحرب

موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة
موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة
الثلاثاء، 01-10-2024 11:25 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر، فجر الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.اضافة اعلان


واستهدفت الغارة منزل قائد “كتائب شهداء الأقصى” الذراع المسلح لحركة “فتح” في لبنان منير المقدح، في مخيم عين الحلوة.

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام لبنانية أن القصف أدى إلى وقوع إصابات، دون تأكيد إصابة المقدح.

وقال عدد من المواقع الإخبارية اللبنانية ومصادر طبية إن نجل منير المقدح وزوجته نظمية رائف حمودي، والفلسطينية إسراء عباس وطفلها عبد الرحيم الصياح، والطفلتين عبير وفاطمة شحادة استشهدوا جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في حي المنشية المكتظ بالمدنيين في المخيم.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم عين الحلوة منذ بدء المواجهات مع “حزب الله”، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكالات
 
gnews

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