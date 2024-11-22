انهيار مبنيين بالكامل بغارتين إسرائيليتين على الشياح جنوب بيروت

03:58 م

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الوكيل الإخباري- شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، غارتين على منطقة الشياح جنوب بيروت استهدفتا مبنيين تم تدميرهما بالكامل. اضافة اعلان





وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تحذيرات لسكان المبنيين والمنطقة المحيطة بهما قبل قصفهما.