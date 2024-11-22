 
الجمعة 2024-11-22 04:26 م
 

انهيار مبنيين بالكامل بغارتين إسرائيليتين على الشياح جنوب بيروت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 03:58 م
الوكيل الإخباري-   شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، غارتين على منطقة الشياح جنوب بيروت استهدفتا مبنيين تم تدميرهما بالكامل.اضافة اعلان


وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تحذيرات لسكان المبنيين والمنطقة المحيطة بهما قبل قصفهما.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي عاجل دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو (أسماء)

تعبيرية

طب وصحة دفء وعافية في كوب واحد.. مشروبات ساخنة لمواجهة السعال والبلغم

تعبيرية

عربي ودولي انهيار مبنيين بالكامل بغارتين إسرائيليتين على الشياح جنوب بيروت

اللاعب عوني فريج

أخبار محلية عوني فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة

تعبيرية

الطقس الأرصاد تكشف موعد ذروة الامطار والكتلة الهوائية القادمة إلى الأردن (تحذيرات)

تعبيرية

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية

أخبار محلية التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن

تعبيرية

تكنولوجيا كيف تكتشف أن هاتفك يتنصت على مكالماتك؟



 


الأكثر مشاهدة