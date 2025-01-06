بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على تطوير حقول النفط والغاز البحرية الجديدة قبالة سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.



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وقال بايدن: "إنني أتخذ إجراءات لحماية السواحل الشرقية والغربية وشرق خليج المكسيك وشمال بحر بيرينغ في ألاسكا من تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي والضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك".