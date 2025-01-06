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بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة

بايدن
بايدن
الإثنين، 06-01-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على تطوير حقول النفط والغاز البحرية الجديدة قبالة سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

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وقال بايدن: "إنني أتخذ إجراءات لحماية السواحل الشرقية والغربية وشرق خليج المكسيك وشمال بحر بيرينغ في ألاسكا من تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي والضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك".

 

وأضاف: "قد يتسبب الحفر قبالة هذه السواحل في أضرار لا يمكن إصلاحها للأماكن التي نحبها، وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات بلادنا من الطاقة، ولا يستحق المخاطرة مع استمرار تهديد أزمة المناخ".

 
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