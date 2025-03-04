ترامب: التوصّل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض “أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء”.
وقال ترامب إنه سيقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء.
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