 
الثلاثاء 2025-03-04 02:46 ص
 

ترامب: التوصّل لاتفاق بشأن المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ينبغي أن يكون أكثر امتنانا” للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الأبيض، لافتا إلى أن الت
ترامب
الثلاثاء، 04-03-2025 02:00 ص
الوكيل الإخباري-   اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ينبغي أن يكون أكثر امتنانا” للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الأبيض، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنا.اضافة اعلان


وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض “أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء”.

وقال ترامب إنه سيقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء.
 
gnews

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