روسيا: السماح لكييف باستهداف أراضيها بصواريخ بعيدة المدى يعرقل فرص التسوية

وقالت الخارجية الروسية في بيان :"روسيا ما تزال منفتحة على المسار التفاوضي، رغم غياب التفاهم حتى الآن حول موعد أو مكان انعقاد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، موسكو ترى أنّ المفاوضات التي جرت أخيرا مع كييف إطارا واقعيا لإعادة بناء الثقة وتخفيف التوترات".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أكد في وقت سابق أنه لم يعد هناك أي قيود على مدى الأسلحة الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
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