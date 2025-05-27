الثلاثاء 2025-05-27 01:59 ص
 

روسيا: السماح لكييف باستهداف أراضيها بصواريخ بعيدة المدى يعرقل فرص التسوية

علم روسيا
علم روسيا
 
الثلاثاء، 27-05-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن قرار بعض الدول الأوروبية منح أوكرانيا حق استخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية يُعد خطوة تتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتسوية النزاع عبر القنوات السياسية.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان :"روسيا ما تزال منفتحة على المسار التفاوضي، رغم غياب التفاهم حتى الآن حول موعد أو مكان انعقاد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، موسكو ترى أنّ المفاوضات التي جرت أخيرا مع كييف إطارا واقعيا لإعادة بناء الثقة وتخفيف التوترات".


وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أكد في وقت سابق أنه لم يعد هناك أي قيود على مدى الأسلحة الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.

 
gnews

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