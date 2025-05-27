روسيا: السماح لكييف باستهداف أراضيها بصواريخ بعيدة المدى يعرقل فرص التسوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن قرار بعض الدول الأوروبية منح أوكرانيا حق استخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية يُعد خطوة تتعارض بشكل مباشر مع الجهود المبذولة لتسوية النزاع عبر القنوات السياسية.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان :"روسيا ما تزال منفتحة على المسار التفاوضي، رغم غياب التفاهم حتى الآن حول موعد أو مكان انعقاد جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، موسكو ترى أنّ المفاوضات التي جرت أخيرا مع كييف إطارا واقعيا لإعادة بناء الثقة وتخفيف التوترات".