مساعدات طبية أوروبية تدخل سوريا عبر تركيا

09:19 م

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الوكيل الإخباري- دخل 55 طنا من المساعدات الطبية المموّلة من الاتحاد الأوروبي إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا الخميس، وفق ما أفادت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية. اضافة اعلان





في إطار جسر جوي أعلن الاتحاد الأوروبي إقامته لإيصال مساعدات إلى سوريا عبر تركيا، دخلت الإمدادات عبر نقطة جيلفيغوزو الحدودية في جنوب تركيا وتم نقلها إلى مستودع في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق مريناليني سانثانام، المتحدثة باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في غازي عنتاب في جنوب تركيا.



وقالت سانثانام في تصريح "هناك جسر جوي إضافي واحد مخطّط له في شباط/فبراير"، موضحة أنه "ما زال في مرحلة التخطيط" وأن محادثات تجري "لتحديد الحجم".



والإمدادات التي سيتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية في منطقتي إدلب وحلب، تندرج في إطار الجسر الجوي الذي أعلنت بروكسل إقامته في 13 كانون الأول/ديسمبر، وهو يرمي إلى دعم نظام الرعاية الصحية المتضرر.



وتضم الشحنة ثمانية آلاف حزمة مستلزمات للجراحات الطارئة وإمدادات تخدير وسوائل وريدية ومواد تعقيم وأدوية لمنع تفشي الأمراض، وفق منظمة الصحة العالمية.



وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر قال لورينتسو دال مونتي المحلّل المعني بشؤون التخطيط في منظمة الصحة العالمية إن "نحو نصف المستشفيات السورية خارج الخدمة".