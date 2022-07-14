ابتسام احمد الهيجاني في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

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(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره أنعى وفاة امي الجميلة الحبيبة الصبورة المؤمنه ذات اللسان الدافئ والقول الصادق (ابتسام احمد الهيجاني) زوجة المرحوم فواز محمد عبد الرحمن خريس .صلاة الجنازة لدى صلاة العصر غدا الخميس في مسجد الملعب البلدي اربد .والدفن في مقبرة العائلة المدينة الصناعية اربد .العزاء للرجال في مضافة الخريسات وسط البلد بالقرب من دوار وصفي التل .للنساء في منزل المرحوم فواز خريس حي القصيلة قرب مدرسة الأمير حسن الثانوية.أيام العزاء الخميس والجمعة و السبت من الساعة الثالثة عصرا.إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان.اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها.إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جنانه.