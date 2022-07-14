الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن العام يحذر: منشورات مزوّرة تحمل شعار المديرية

وكلاء السياحة والسفر ترجح بدء موسم العمرة مطلع آب المقبل

تحديد موعد العطلة القضائية للمحامين - وثيقة

الدوريات الخارجية تُحذر السائقين خلال القيادة باتجاه وهج الشمس

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس

السعودية: بدء استقبال طلبات تأشيرات العُمرة اعتباراً من اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

قطر: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 %

طب اليرموك يتصدر تويتر

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا اليوم

الخميس، 14-07-2022 09:19 ص

ابتسام احمد الهيجاني في ذمة الله

620221911583714411300


الوكيل الإخباري-(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).اضافة اعلان


ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره أنعى وفاة امي الجميلة الحبيبة الصبورة المؤمنه ذات اللسان الدافئ والقول الصادق (ابتسام احمد الهيجاني) زوجة المرحوم فواز محمد عبد الرحمن خريس .

صلاة الجنازة لدى صلاة العصر غدا الخميس في مسجد الملعب البلدي اربد .

والدفن في مقبرة العائلة المدينة الصناعية اربد .

العزاء للرجال في مضافة الخريسات وسط البلد بالقرب من دوار وصفي التل .

للنساء في منزل المرحوم فواز خريس حي القصيلة قرب مدرسة الأمير حسن الثانوية.   

أيام العزاء الخميس والجمعة و السبت من الساعة الثالثة عصرا.

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان.

اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها اهلً خيراً من اهلها وجيران خيراً من جيرانها وناس خيراً من ناسها. 

إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جنانه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

بني هاني وميتاني نسايب - صور

accomplishment-ceremony-education-graduation-267885

رهام محمد المعاني مبارك الماجستير

4202219153510394248526

تهنئة بمناسبة قدوم "جوان"

عبارات_جميلة_عن_قبعة_التخرج

عبدالله ماجد المعاني مبارك الدكتوراة

520222510910357180749

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

www

تهنئة الطالبة ياسمين اسحق الرشق بمناسبة النجاح بمعدل 97,5