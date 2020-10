الدكتور الجبور يحصل على الدكتوراة في إدارة التكنولوجيا والابتكار من الجامعة البريطانية في دبي

الوكيل الاخباري -

حصل الباحث رضوان صالح الجبور امس، على رسالة الدكتوراة في إدارة التكنولوجيا والابتكار من الجامعة البريطانية في دبي _ بعد مناقشة البحث الموسوم بModelling the relationship between “Internet of Things”, value co-creation and innovation performance inhealthcare" نمذجة العلاقة بين انترنت الأشياء، استحداث القيمة التشاركية والأداء الابتكاري في مجال الرعاية الصحية ".وقد خلصت الرسالة الى رفع الوعي بأهمية تكنولوجيا إنترنت الاشياء في الارتقاء بتقديم الرعاية الصحية من خلال القدرات الهائلة لهذه التقنية والتي تسمح بوجود قنوات غير تقليدية للتواصل والمراقبة والتعاون بين جميع اطراف الرعاية الطبية، ما يمكن المنظمات الطبية من رفع سوية القدرات الابتكارية والحصول على قيمة تميْزيّة.