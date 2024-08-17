عدد ساعات إذا تجاوزته تصبح مدمنا للإنترنت.. اعرف الحد المسموح يوميا

تشير إحدى الدراسات إلى أن هناك عدد ساعات معين لاستخدام الإنترنت، إذا تم تجاوزه، يعني أن صاحبه مدمن على استخدامه، وهو 38 ساعة أسبوعيًا لغير العمل. خاصة أن هناك 15% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا يعانون من إدمان الإنترنت.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2020 أن 20% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا يقضون أكثر من 4 ساعات يوميًا على الإنترنت.
وفي عام 2019، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن 10% من المراهقين حول العالم يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإنترنت، إضافة إلى أن 25% من الشباب يعانون من إدمان الإنترنت.
ويُذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أطلقت مبادرة صحية تشمل 3 مبادرات فرعية، أبرزها مكافحة الإفراط في استخدام الإنترنت. إذ تستهدف المبادرة فئة المراهقين من سن 10 إلى 18 عامًا، والشباب من سن 18 إلى 25 عامًا. وتستهدف آلية عمل المبادرة فئة المراهقين في المدارس الإعدادية والثانوية، كونهم الفئة الأكثر تعرضاً لمشاكل الإنترنت.
المصدر : صحيفة الوطن
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