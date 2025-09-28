الأحد 2025-09-28 04:21 م
 

لحماية المستخدمين.. مايكروسوفت تضيف ميزة أمنية جديدة في متصفح إيدج

خ
تعبيرية
 
الأحد، 28-09-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مايكروسوفت عن ميزة أمنية جديدة قادمة لمتصفح Edge تهدف إلى منع تثبيت الإضافات الخبيثة التي يتم تحميلها بطرق غير رسمية عبر ما يُعرف بـ"التثبيت الجانبي".

اضافة اعلان


🔹 ما المشكلة؟
يسمح "وضع المطور" بتثبيت إضافات محلية لا تمر عبر متجر الإضافات الرسمي، ما استغله القراصنة لنشر برمجيات ضارة تهدد خصوصية المستخدمين.
🔹 ما الحل؟
الميزة الجديدة ستعمل على كشف هذه الإضافات الضارة وإزالتها تلقائيًا، ومن المتوقع إطلاقها في نوفمبر 2025.
🔹 تحسينات أمنية إضافية:
أداة ذكاء اصطناعي لمحاربة برمجيات الاحتيال (Scareware)
ميزة "HTTPS-First" لتأمين الاتصالات
تحذيرات عند تثبيت إضافات خطيرة
إيقاف علامات التبويب غير النشطة لتقليل استهلاك الموارد


تهدف هذه التحديثات إلى جعل مايكروسوفت إيدج أكثر أمانًا وفعالية، ومنافسًا أقوى في سوق المتصفحات.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" تختتم دورة في التسويق البيئي وتنظم يوما ترفيهيا للأطفال

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

25

فيديو الوكيل طريق العقبة عبر البحر الميت خطر يهدد السائقين ليلاً بسبب غياب العواكس وعناصر السلامة

25

فيديو الوكيل نشمي من الأمن العام يساعد كفيفاً بعبور الشارع في مشهد إنساني مؤثر

لللل

فيديو منوع فأر تم إمساكه وهو يحاول أن يأكل الطعام ولكن رأسه قد علقت بشكل طريف

ل

فيديو منوع الحصاد يصبح أسهل مع هذه الأداة



 
 





الأكثر مشاهدة