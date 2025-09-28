لحماية المستخدمين.. مايكروسوفت تضيف ميزة أمنية جديدة في متصفح إيدج

الوكيل الإخباري- أعلنت مايكروسوفت عن ميزة أمنية جديدة قادمة لمتصفح Edge تهدف إلى منع تثبيت الإضافات الخبيثة التي يتم تحميلها بطرق غير رسمية عبر ما يُعرف بـ"التثبيت الجانبي".

اضافة اعلان



🔹 ما المشكلة؟

يسمح "وضع المطور" بتثبيت إضافات محلية لا تمر عبر متجر الإضافات الرسمي، ما استغله القراصنة لنشر برمجيات ضارة تهدد خصوصية المستخدمين.

🔹 ما الحل؟

الميزة الجديدة ستعمل على كشف هذه الإضافات الضارة وإزالتها تلقائيًا، ومن المتوقع إطلاقها في نوفمبر 2025.

🔹 تحسينات أمنية إضافية:

أداة ذكاء اصطناعي لمحاربة برمجيات الاحتيال (Scareware)

ميزة "HTTPS-First" لتأمين الاتصالات

تحذيرات عند تثبيت إضافات خطيرة

إيقاف علامات التبويب غير النشطة لتقليل استهلاك الموارد



تهدف هذه التحديثات إلى جعل مايكروسوفت إيدج أكثر أمانًا وفعالية، ومنافسًا أقوى في سوق المتصفحات.