لحماية المستخدمين.. مايكروسوفت تضيف ميزة أمنية جديدة في متصفح إيدج

🔹 ما المشكلة؟
يسمح "وضع المطور" بتثبيت إضافات محلية لا تمر عبر متجر الإضافات الرسمي، ما استغله القراصنة لنشر برمجيات ضارة تهدد خصوصية المستخدمين.
🔹 ما الحل؟
الميزة الجديدة ستعمل على كشف هذه الإضافات الضارة وإزالتها تلقائيًا، ومن المتوقع إطلاقها في نوفمبر 2025.
🔹 تحسينات أمنية إضافية:
أداة ذكاء اصطناعي لمحاربة برمجيات الاحتيال (Scareware)
ميزة "HTTPS-First" لتأمين الاتصالات
تحذيرات عند تثبيت إضافات خطيرة
إيقاف علامات التبويب غير النشطة لتقليل استهلاك الموارد
تهدف هذه التحديثات إلى جعل مايكروسوفت إيدج أكثر أمانًا وفعالية، ومنافسًا أقوى في سوق المتصفحات.
