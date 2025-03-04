مايكروسوفت تطلق Dragon Copilot لتحسين الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

يُعتمد النظام على تقنيات الإملاء الشفهي والاستماع المحيطي التي طورتها شركة "Nuance" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التحاوري، والتي استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2021. ويدمج "Dragon Copilot" هذه التقنيات لتقديم ملاحظات شاملة ودقيقة، مما يساهم في تبسيط عملية التوثيق الطبي وتسهيل البحث عن معلومات طبية موثوقة.
علاوة على ذلك، يتيح النظام أتمتة العديد من المهام الطبية الإدارية، مثل ملخصات الزيارات الطبية، رسائل الإحالة، والأوامر الشفهية، مما يساهم في تقليل العبء الإداري على الأطباء ويتيح لهم المزيد من الوقت للتركيز على رعاية المرضى.
وقالت مايكروسوفت إن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأطباء الذين استخدموا تقنية "Nuance" شهدوا انخفاضًا في مستويات الإرهاق، بينما أفاد 93% من المرضى بتجربة أفضل بشكل عام، مما يعكس الفوائد الكبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
تعديل في جينات الموز ليحتفظ بلونه الأصفر بعد تقشيره
-
جهاز ثوري يتيح تذوق الطعام افتراضيا
-
هواتف سيختفي منها "واتس آب" قريبا
-
ميتــا تدرس إطلاق تطبيق مستقل للفيديوهات القصيرة لمنافسة تيك توك
-
منصة 'إي باي' تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل خدماتها
-
إطلاق تطبيق 'Flashes' بديل إنستغرام المبني على بلو سكاي
-
هل يمكن لصوت روبوتات الدردشة أن يكون بشريا للغاية في الحديث؟
-
تقنية جديدة تتيح للساعة الذكية إنقاذ الأرواح