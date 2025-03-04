مايكروسوفت تطلق Dragon Copilot لتحسين الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين عن إطلاق "Dragon Copilot"، وهو نظام ذكاء اصطناعي متقدم يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية من خلال تقنيات مبتكرة تساعد الأطباء والمرضى على حد سواء. ويتميز النظام الجديد بقدرته على الاستماع إلى شكاوى المرضى أثناء زيارتهم للعيادات أو المستشفيات، ومن ثم إنشاء ملاحظات دقيقة حول هذه الشكاوى.

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يُعتمد النظام على تقنيات الإملاء الشفهي والاستماع المحيطي التي طورتها شركة "Nuance" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التحاوري، والتي استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2021. ويدمج "Dragon Copilot" هذه التقنيات لتقديم ملاحظات شاملة ودقيقة، مما يساهم في تبسيط عملية التوثيق الطبي وتسهيل البحث عن معلومات طبية موثوقة.



علاوة على ذلك، يتيح النظام أتمتة العديد من المهام الطبية الإدارية، مثل ملخصات الزيارات الطبية، رسائل الإحالة، والأوامر الشفهية، مما يساهم في تقليل العبء الإداري على الأطباء ويتيح لهم المزيد من الوقت للتركيز على رعاية المرضى.



وقالت مايكروسوفت إن استطلاعات الرأي أظهرت أن الأطباء الذين استخدموا تقنية "Nuance" شهدوا انخفاضًا في مستويات الإرهاق، بينما أفاد 93% من المرضى بتجربة أفضل بشكل عام، مما يعكس الفوائد الكبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية.