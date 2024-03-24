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الأحد، 24-03-2024 02:33 م

آليات الاحتلال تواصل حصار مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس

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الوكيل الاخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف عنيف وإطلاق نار كثيف.اضافة اعلان

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا، ولا تستطيع الحركة نهائيا.


وأوضح شهود عيان أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، بالإضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات والمسيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.


ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي، وفي 15شباط الماضي داهمت قوات الاحتلال المستشفى في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها، بالإضافة إلى تنفيذها عمليات تدمير وقصفا لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.

 




 

 


 

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