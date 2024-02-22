أيرلندا: ندعم حل الدولتين

الوكيل الإخباري - قال ممثل أيرلندا بمحكمة العدل الدولية، إن أيرلندا تدعم حل الدولتين.

اضافة اعلان



وأضاف:" نعتقد أننا نتعامل مع قضايا قانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة، ونأسف لأن "إسرائيل" اختارت ألا تشارك في جلسات المحكمة".



وبيّن أن توسيع وتطوير المستوطنات يوضح أن "إسرائيل" تشارك في ضم الأراضى الفلسطينية منذ عقود، موضحاً أن "إسرائيل" استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات.



ونوه إلى أن "إسرائيل" استخدمت سبلا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ان إسرائيل كونها دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي.

