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الجمعة، 30-07-2021 03:01 م

إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

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الوكيل الإخباري - أصيب عشرة فلسطينييين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في تصريحات صحافية بأن طواقم الهلال عالجت ميدانيا 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.


وأدى الفلسطينيون صلاة الجمعة وسط القرية، قبل أن ينطلقوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة الشرقية.


وتشهد القرية منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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