إعلام: الجيش الإسرائيلي يخطط البقاء شمالي قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي يخطط للحفاظ على تواجده العسكري شمالي قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب على القطاع".

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وقالت قناة "آي نيوز24" الإسرائيلية، إن "السلطات الإسرائيلية نقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نواياها المتمثلة في الحفاظ على وجود عسكري كبير في المناطق الشمالية من المنطقة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الأعمال العدائية".



وأضافت أن "القرار يعني أن عودة ما يقرب من مليون فلسطيني نزحوا من المناطق الشمالية بسبب الصراع لن تكون فورية"، مشيرة إلى أن "الرقابة الإسرائيلية ستضمن عملية تدريجية لمنع أي تسلل محتمل لمسلحي حماس بين العائدين".