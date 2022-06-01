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الأربعاء، 01-06-2022 10:19 م

استشهاد شاب فلسطيني في جنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، عن إصابتان بحالة حرجة في البطن والرأس، خلال إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين .

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت وسائل اعلام بإصابة 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال احداها ، خلال المواجهات المندلعة في بلدة يعبد قضاء جنين".

 واكدت استشهاد شاب من البلدة، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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