استشهاد شاب فلسطيني في جنين

الوكيل الاخباري - أعلنت الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، عن إصابتان بحالة حرجة في البطن والرأس، خلال إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين .
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وأفادت وسائل اعلام بإصابة 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال احداها ، خلال المواجهات المندلعة في بلدة يعبد قضاء جنين".
واكدت استشهاد شاب من البلدة، خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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